【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■BABYMONSTERは、5月24日・25日に香港、6月28日・29日に台北でライブを開催！ BABYMONSTERのワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞』にて、香港と台北での追加公演開催が決定した。 これによりBABYMONSTERは、4月11日～13日に神奈川、5月24日・25日に香港、6月28日・29日に台北でライブを開催する。 日本でのツアーが開催され
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