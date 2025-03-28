【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■羊文学の新曲「未来地図2025」にのせて、TAKANAWA GATEWAY CITYの未来を圧巻の映像とストーリーで体験！ 羊文学が、高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模のエキマチ一体の街、TAKANAWA GATEWAY CITY内の未来体験シアターオリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」を3月28日に配信リリースした。 配信リリースにあわせて、YouTubeでは、TAKANAWA