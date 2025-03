【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE FIRST TAKE』で披露した「ヨゾラノ流星群」も配信予定 神聖かまってちゃんが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「ロックンロールは鳴り止まないっ」の一発撮りパフォーマンス音源を、3月28日に配信リリースした。 神聖かまってちゃんは、1月31日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場して「ロックンロールは鳴り止まないっ」を