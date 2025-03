口の中にできる口腔(こうくう)がんの症例数は世界的に増加傾向にあるそうで、特に非喫煙者やこれまで口腔がんのリスク因子として知られている要因を持たない若年層で、発症率が増加しているといわれています。合計16万人以上の女性を対象にした新たな研究では、「砂糖入りの甘い飲料」をよく飲む人が口腔がんになりやすい可能性があると示されました。High Sugar-Sweetened Beverage Intake and Oral Cavity Cancer in Smoking and