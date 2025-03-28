À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·ÅìµþÃÏºÛ¤¬²ò»¶Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï28Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡Ö¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¶µÃÄ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀÚÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÀÜÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤È¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿å²¬½Ó°ì»á¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¶µÃÄ¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¸å¡¢¼óÁê¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¶µÃÄ¤È¼«Ì±¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä