¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬³«ËëÁ°Æü¤È¤Ê¤ë27Æü¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ò³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇº¤ó¤À¡×¤È°ì¸ÀÈ¯¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÂÀÓ¤À¤Í¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼êÆâÌî¼ê¤Ç¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬ÂÇ·â¤Ç¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ê¤ë¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£