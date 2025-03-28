Ä»¼è¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Î³«´Ûµ­Ç°¼°Åµ¤Ç¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ê±¦¤«¤é¡ËÊ¿°æ¿­¼£ÃÎ»ö¡¢Èøºê¿®°ìÏº´ÛÄ¹¡á28Æü¸áÁ°¡¢Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¡ÖÄ»¼è¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡×¤¬30Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Æ±¸©ÁÒµÈ»Ô¤Ç³«´Ûµ­Ç°¼°Åµ¤¬28Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿¡£Ä»¼è¤Ï¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡¢¸©Î©¥ì¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤ÜºÇ¸åÈ¯¡£¿·¤¿¤ÊÈþ½Ñ´Û¤Î½êÂ¢ÉÊ¤ÏÌó1ËüÅÀ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºîÉÊ¤òÉý¹­¤¯Å¸¼¨¤¹¤ë¡£Èþ½Ñ´Û¤Ï30Æü¤«¤é6·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢³«´Ûµ­Ç°Å¸¡Ö¥¢¡¼¥È¡¦¥ª