福岡県警久留米署は28日、久留米市の女性宅固定電話に27日午前11時ごろ、郵便局員を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた宛てのレターパック内に現金とキャッシュカードが入っていた。事件の疑いがある為、警視庁と電話を切り替える」と言われた内容。警視庁組織犯罪対策課を名乗る男に電話がつながって「別の事件で逮捕した犯人が、あなたから通帳を送ってもらったといってい