記者会見で発言するイランのアラグチ外相＝２月２５日、イラン・テヘラン/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters/File（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領がイランの最高指導者ハメネイ師に送った、新たな核合意の交渉を提案する書簡をめぐり、イランがこれに回答したことがわかった。イラン国営通信（ＩＲＮＡ）が２７日、アラグチ外相の発言として報じた。アラグチ氏は「公式な回答は、現状およびトランプ氏の書簡に関する我々