Bleeping Computerは3月26日(米国時間)、「Oracle customers confirm data stolen in alleged cloud breach is valid」において、Oracleから顧客情報が流出したと報じた。Oracleは侵害された事実はないと報道を否定しているが、Bleeping Computerは流出したデータの信憑性を確認したと伝えている。Oracle customers confirm data stolen in alleged cloud breach is valid.