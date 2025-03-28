ブックシェルフ型スピーカー「Prodigy1」。グリル・スタンドは別売り エミライは、英国PMC(Professional Monitor Company)の取り扱い第1段製品として、ブックシェルフ型スピーカー「Prodigy1」とフロアスタンド型スピーカー「Prodigy5」を3月28日より販売開始する。カラーはマットブラックフィニッシュ。価格はオープンで、Prodigy1が市場想定価格275,000円前後(ペア)、Prodig