主な悩み相談窓口2024年の小中高生の自殺者数確定値は1月の暫定値から2人増え、529人（前年比16人増）となったことが28日、警察庁の自殺統計に基づく厚生労働省のまとめで分かった。新型コロナウイルス流行後、高止まりが続き、統計のある1980年以降で最多。全体は2万320人（1517人減）で、うち女性は6519人、男性は1万3801人だった。小中高生の自殺は、コロナの国内流行が始まった20年に前年比100人増の499人となり、22年以降