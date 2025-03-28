北中米ワールドカップ・アジア最終予選第７節で、日本はバーレーンと対戦。２−０で快勝し、予選３試合を残してW杯出場を決めた。過去に二度、日本代表を率いてW杯を戦った岡田武史氏がチームを激励に訪れた。その様子が、日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』の人気コンテンツ「Team Cam」で公開された。「本当に素晴らしい予選突破。今までにない、たぶんこれからも、こんな勝ち方ができないと思うような勝ち方