4連投の締めは特大トップ！プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」3月27日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が役満・国士無双を含む6万7000点のトップを獲得。MVPには一歩及ばなかったものの、ここまで4連投の敢闘にはファンから多数のエールが寄せられた。またチームは＋1,115.5でレギュラーシーズンを終え、リーグ史上最多記録となった。【映像】園田、役満・国士無双成就の瞬間第1試合はオーラスまで2着目