◆米大リーグドジャース―タイガース（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・ヘルナンデス外野手（３２）が２７日（日本時間２８日）、米開幕戦となる本拠地・タイガース戦で今季１号の逆転３ランを放った。１点を追う５回２死一、二塁。昨季サイ・ヤング賞左腕のスクバルからバックスクリーン左へ劇的な逆転アーチ。初球の９６・６マイル（約１５５・５キロ）直球を完璧に捉えた。