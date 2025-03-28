展示会に出席した英チャールズ国王＝２６日、英ロンドンのサマセット・ハウス/Chris Jackson/Getty Images（ＣＮＮ）英王室は、チャールズ国王が２７日に受けたがん治療の一時的な副作用のため、病院で短期間の経過観察を受けたと発表した。その後はクラレンスハウスの邸宅に戻り、２８日の公務も慎重を期すため医師の助言に従って予定を変更したとしている。国王は２７日に３カ国の大使と面会する予定だった。２８日にはイングラ