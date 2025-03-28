２８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４４２円安の３万７３５７円と続落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが１５５ドル安と下落。米国の自動車関税による影響などが警戒された。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５０円８０銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ