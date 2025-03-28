ソウル聯合ニュース】韓国ソウル市は２８日、中国電子商取引（ＥＣ）サイトのＴｅｍｕ（テム）、ＳＨＥＩＮ（シーイン）、アリエクスプレスで販売されている子ども用繊維製品やおもちゃなど計４１点の有害物質の有無と耐久性を検査した結果を発表した。４１点のうち１０点が韓国の安全基準を満たしておらず不適合と判定された。中でも子ども用繊維製品５点は基準値を超える有害物質が検出されたか安全性基準に満たなかった。