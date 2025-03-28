三菱UFJ銀行は、現在25万5000円の大卒初任給を2026年度から4万5000円引き上げ30万円にします。引き上げは2年ぶりで、初任給を大幅に引き上げることで採用の競争力を高めます。金融機関では、大手生命保険会社などが相次いで30万円を超える初任給を打ち出しています。メガバンクでは、すでに三井住友銀行が大卒初任給を30万円に引き上げると発表しています。（「グッド！モーニング」2025年3月28日放送分より）