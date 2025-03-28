[コペンハーゲン２７日ロイター] - デンマーク領グリーンランドは１１日の議会選で第１党となった民主党が２８日に４党による連立政権の発足を発表する見通しだと、地元メディアが２７日報じた。２８日にはバンス米副大統領がグリーンランドを訪問する予定となっている。公共放送のＫＮＲは情報源を明かさずに、現地時間２８日午前１１時（日本時間同日午後１０時）ころに連立政権が発表されると報道。協議の内実に詳しい