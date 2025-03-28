セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール&クラリス」ぬいぐるみ〜リス君は歌姫がお好き〜を紹介します。 セガプライズ ディズニー「チップ&デール&クラリス」ぬいぐるみ〜リス君は歌姫がお好き〜 登場時期：2025年3月21日より順次サイズ：全長約10×9×16cm種類：全3種（チップ