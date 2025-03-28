◆第５５回高松宮記念・Ｇ１（３月３０日、中京競馬場・芝１２００メートル）出走馬１８頭の枠順が３月２８日、確定した。前走の阪神カップを制し重賞５勝目を挙げたナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１４番から２年連続２着の雪辱を期す。２０１０年、２０１１年キンシャサノキセキ以来、史上２頭目の高松宮記念連覇を狙うマッドクール（牡６歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）は