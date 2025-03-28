米女子ツアーは今週から米国本土に戻る。27日開幕のフォード選手権には13人の日本勢が初めて一堂に会するが、気になるのが岩井明愛、千怜（22）の双子姉妹だ。【もっと読む】下半身醜聞・小林夢果の「剛毛すぎる強心臓」…渦中にいながら師匠譲りの強メンタルで上位浮上昨年末の予選会で同ツアーの出場権を得たルーキーは、年2回のリシャッフル（出場優先順位の見直し）がある。今季1回目は5月1日開幕のブラックデザート選手権