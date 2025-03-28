「おいおい、本気で試合で投げるつもりか？」「いくらなんでもムチャだよ！」【もっと読む】健大高崎・青柳監督が今大会No.1右腕を語る「日本の球団の評価が低ければ、米国へ行ってもいい」甲子園のネット裏で視察していた12球団のスカウトが騒然としたのは、センバツの1回戦が行われた18日のこと。最速158キロを誇る今秋ドラフト1位候補、健大高崎（群馬）の石垣元気（3年）が、大会前に左脇腹を筋挫傷したにもかかわらず、明