ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お弁当や食材を包むのに便利な、ディズニーデザイン「くっつくクロス」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「くっつくクロス」 © Disney© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and