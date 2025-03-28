◆第３２回マーチＳ・Ｇ３（３月３０日、中山・ダート１８００メートル）荒れるハンデ重賞に出走する１５頭の枠順が２８日に確定した。ダート転向後４戦無敗のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は１枠１番から一気に重賞タイトルを目指す。昨年の３着馬ペイシャエス（牡６歳、美浦・小西一男厩舎、父エスポワールシチー）は８枠１５番、同１番人気のブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎