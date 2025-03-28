【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、「『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』BIGブランケット（モンスターハウス柄）」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 本商品は、スパイク・チュンソフトのダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6