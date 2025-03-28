【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 「Thrustmaster T248」 Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」の対象商品にThrustmaster（スラストマスター）のレーシングコントローラーが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 今回のセールでは、「T248」、「T80 Ferrari 488 GTB Edition」、「Ferrari 458 Spider Rac