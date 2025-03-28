【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 「TCA Officer Pack Airbus Edition」 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、Thrustmaster（スラストマスター）製フライトスティックが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 セールでは、フライトシミュレータ「Microsoft Flight Simulator」にも対応