ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのタイガース戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に二塁手のグラブを弾く安打で出塁した。 ■序盤からチャンスメーク 日本での開幕第2戦で今季初本塁打を記録し、順調な滑り出しを見せた大谷。本拠地開幕戦でも、序盤から出塁し打線をけん引した。ドジャース1点リードで迎えた3回裏。2死走者なしで大谷は