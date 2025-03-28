マイナビ出版は3月28日、Apple専門誌『Mac Fan』2025年5月号を発売した。巻頭「Apple春の新製品 怒涛の5連発」、第1特集「iPhone［爆得］テクニック90」、第2特集「イマドキMacと使うべき 外付けストレージ選びの『新常識』」、第3特集「Macの“やりすぎ”効率化バイブル」。SPECIAL「社会人・学生のためのNotion活用術」などがラインナップされている。Mac Fan 2025年5月号表紙。表紙は本田望結さんAppleは、2025月2月28日から3月