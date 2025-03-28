Image: Apple 2024年9月に再登場したAirPods Maxは、充電端子がLightning端子からUSB Type-Cに変更されました。さらば、ライトニング…。して、このType-C版AirPods Maxに素敵なアップデートが。2025年4月に提供予定のアップデート（iOS 18.4、iPadOS 18.4、macOS Sequoia 15.4）にて、ロスレスオーディオと超低レイテンシーモードに対応します。高音質化！ ただし条件アリロスレスオーディ