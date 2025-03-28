Takahiko Wada［東京２８日ロイター］ - 総務省が２８日に発表した３月の東京都区部消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は１０９．１と、前年同月比２．４％上昇した。生鮮食品を除く食料の伸び率が一段と拡大し、コアＣＰＩの伸び率を押し上げた。ロイターがまとめた民間予測（同２．２％上昇）を上回った。サービス価格の伸び拡大で、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数（コアコアＣＰＩ）の伸び率は２０２４年