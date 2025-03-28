本拠地・タイガース戦に「1番・指名打者」で出場…第2打席で右前打【MLB】ドジャース ー タイガース（28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたタイガースとの米国開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で右前打を放った。2025年の米国開幕戦で、大谷が魅せた。第1打席は昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞、タリク・スクーバル投手に対して一ゴロに倒れた。しかし、3回2死