激怒した鎌倉幕府本稿では、元寇あるいは蒙古襲来の歴史的背景とその真相について、前編・後編に分けて説明します。※合わせて読みたい関連記事↓対応をミスった鎌倉幕府。モンゴル・高麗による日本侵攻「元寇」は神風がなくても防げた？親族に所領を奪われた慈恩（じおん）。「元寇」以後、姿を消していく女地頭たち【鎌倉時代】1268年正月、九州の大宰府に高麗から潘阜という使者がやってきます。彼は高麗からの国書とともに、服