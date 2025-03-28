◆米大リーグドジャース―タイガース（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）深刻な体調不良で開幕前に戦列を離脱していたドジャースのベッツ内野手が「２番・遊撃」で先発出場し、１点リードの３回２死一塁から投手強襲ヒットで今季初安打をマークした。右安で出塁した一塁走者の大谷が三塁に進み、チャンスメイクしたが後続が倒れて追加点とはならなかったが、ベッツにはドジャースファンから大歓声