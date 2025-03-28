（写真： OrangeBook / PIXTA）大卒という"高コスト資格"にまだ価値はあるのか？若手人材の枯渇を背景に、「希望通りの就職には大卒資格が必須」という"大卒至上主義"が崩壊し始めている。筆者はウズウズカレッジという会社でIT分野の転職支援やリスキリング（学習）支援を提供しているが、採用現場の実感としては「大学卒業のためにかけるコスト（時間、費用）はリターンに見合っていないのでは？」と感じている。実際に「高校新