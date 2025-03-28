東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値151.05高値151.15安値150.06 152.54ハイブレイク 151.84抵抗2 151.45抵抗1 150.75ピボット 150.36支持1 149.66支持2 149.27ローブレイク ユーロドル 終値1.0801高値1.0821安値1.0733 1.0925ハイブレイク 1.0873抵抗2 1.0837抵抗1 1.0785ピボット 1.0749支持1 1.0697支持2 1.0661ローブレイク