東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値163.15高値163.36安値161.37 165.87ハイブレイク 164.62抵抗2 163.88抵抗1 162.63ピボット 161.89支持1 160.64支持2 159.90ローブレイク ポンド円 終値195.59高値195.98安値193.51 199.01ハイブレイク 197.50抵抗2 196.54抵抗1 195.03ピボット 194.07支持1 192.56支持2 191.60ローブレイク