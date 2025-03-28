¡ØBETTER MAN¡¿¥Ù¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡Ê3·î28Æü¸ø³«¡Ë¥¤¥®¥ê¥¹ËÌÉô¤Î³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÁÄÊì¤ÎÂç¤­¤Ê°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¥í¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡£1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥¤¥¯¡¦¥¶¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¤â¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ì¾À¼¤ÈÀ®¸ù¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âç¤­¤Ê»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£