1990Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¤ÏÂç¤­¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃÍ²¼¤²¶¥Áè¡£²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ï¡Ö°Â¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¸ÜµÒËþÂ­¡×¤âÄÉµá¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ±¡½Ú¶µ¼ø¤ÎËþ±òÍ¦»á¤¬¡¢¡Ø¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÎò»Ë¹âÅÙÀ®Ä¹¤«¤é¼Ò²ñ±¿Æ°¡¢¿ä¤·³è¥Ö¡¼¥à¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥Ð¥Ö¥ë¤Î