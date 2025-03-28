障害者らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」の偽物を使った疑いで逮捕された大相撲の坂本正博・元親方（51）=16代時津風、元幕内時津海=について、警視庁は28日にも、標章を偽造したとして有印公文書偽造容疑で追送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めているという。警視庁神田署捜査関係者によると、追送検容疑は昨年12月25日、東京都品川区東五反田4丁目のコンビニエンスストアで、都内の60