東急電鉄渋谷駅に設置されたタッチ決済・QRコード対応の改札機（デモ場面を筆者撮影）鉄道の乗車風景において、日本ではすでにSuicaなどの交通系ICカードによる「かざして乗る」文化が定着している。しかし近頃、Visaなど国際ブランドが提供するタッチ決済を導入する鉄道やバスが相次いでいるのはどうしてだろうか。専用カードを持たなくてもよく、海外発行のカードにも対応しやすいという特長により、私鉄や地方交通での導入事例