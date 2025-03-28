巨人2025開幕ローテーション予想 1 戸郷翔征2 グリフィン3 石川達也4 井上温大5 山崎伊織6 田中将大 巨人2024開幕ローテーション 1 戸郷翔征2 グリフィン3 高橋礼4 山崎伊織5 メンデス6 菅野智之 巨人2023開幕ローテーション 1 ビーディ2 グリフィン3 赤星優志4 戸郷翔征5 メンデス6 横川凱 巨人2022開幕ローテーション 1 菅野智之2 山崎伊織3 赤星優志4 戸郷翔征5