大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年3月27日（木）（日本時間28日）MLB本拠地開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 デトロイト・タイガース ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 1週間前に開催されたMLBジャパンシリーズでカブスとの開幕カードを2連勝して、世界一連覇へ向けて好発進を切ったドジャース。