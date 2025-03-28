＜03月27日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,880.0 | -0.47% ] (1981) 協和日成 東証スタンダード [ 1,377.0 | -0.21% ] (2327) ＮＳＳＯＬ 東証プライム [ 4,037.0 | +0.67% ] (2557) ＳＭＤトピク 東証ETF [ 2,833.5 &#1