【ラ・リーガ第27節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 3-0(前半2-0)オサスナ<得点者>[バ]フェラン・トーレス(11分)、ダニ・オルモ(21分)、ロベルト・レバンドフスキ(77分)<警告>[バ]エリック・ガルシア(40分)[オ]セルヒオ・エレーラ(18分)、アレハンドロ・カテナ(38分)、フアン・クルス(50分)観衆:42,319人