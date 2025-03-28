韓国のIT大手ネイバー（NAVER）が人工知能（AI）競争で生き残るための勝負に出た。【注目】「ネイバーウェブトゥーン」赤字が150億円に拡大創業者のイ・ヘジン氏が約7年ぶりに経営の第一線に復帰したのだ。ネイバー独自の成功モデルでAI覇権をつかもうというイ・ヘジン氏の復帰により、AI事業のグローバル展開と投資が加速するものと見られているが、現実は容易ではない。ChatGPTなど世界のAI企業による攻勢が激化するなか、そうし