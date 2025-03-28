28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円高の3万7420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 39280.00円一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 39237.33円ボリンジャーバンド3σ 39157.50円一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 38675.47円75日移動平均 38665.55円ボリンジャーバンド2σ 38540.55円200日移動平均 38093.78円ボリンジ