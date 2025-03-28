Alasdair PalRenju Jose[シドニー ２８日 ロイター] - オーストラリアのアルバニージー首相は２８日、総選挙を５月３日に行うと発表した。５週間の選挙戦では生活費高騰への対応が争点になる見通しだ。同首相が率いる労働党は、前回２０２２年の総選挙では下院の過半数議席を獲得したが、最近の世論調査では、小政党票を再配分すると野党の自由・国民連合と拮抗する。アルバニージー首相は記者会見で「わが政権は世界的な課題に